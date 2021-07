Ufficiale: Taranto, arriva Granata e rinnova Falcone (Di sabato 24 luglio 2021) Il Taranto, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver chiuso una doppia operazione. Ecco la nota del club pugliese: “Il Taranto FC 1927 è lieto di comunicare che Antonio Granata è un nuovo calciatore rossoblù. Il difensore classe 2000, vestirà la maglia rossoblù per le prossime due stagioni. Nato a Nola, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, vanta diverse esperienze tra Serie C e Serie D. Rieti, 20 presenze ed un goal, Cavese ed infine Puteolana, 13 presenze ed un goal. Contestualmente ha rinnovato l’accordo con Luigi Falcone. L’esterno d’attacco brindisino vestirà per le ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Il, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver chiuso una doppia operazione. Ecco la nota del club pugliese: “IlFC 1927 è lieto di comunicare che Antonioè un nuovo calciatore rossoblù. Il difensore classe 2000, vestirà la maglia rossoblù per le prossime due stagioni. Nato a Nola, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, vanta diverse esperienze tra Serie C e Serie D. Rieti, 20 presenze ed un goal, Cavese ed infine Puteolana, 13 presenze ed un goal. Contestualmente hato l’accordo con Luigi. L’esterno d’attacco brindisino vestirà per le ...

