Tokyo 2020 e Covid | 6 atleti italiani in isolamento

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Rox1721 : RT @Eurosport_IT: SUPER PUGLIA! ?????? Dopo Vito Dell'Aquila (Taekwondo), anche Luigi Samele (scherma) si giocherà l'oro a Tokyo 2020 ?????? #… - AleGobbo87 : RT @PeppeMur84: Due medaglie sicure per l'Italia a Tokyo 2020 nella prima giornata; da stabilire se oro (speriamo) o argento. Samele nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Il Giappone ammutolito, è caduto 'il Dio' della ginnastica maschile.inizia con una tremenda delusione per gli appassionati del Sol Levante: Kohei Uchimura , due volte campione olimpico all - around a Londra 2012 e Rio 2016 (un bis che tra i maschi non ...... The Voice Senior (talent show musicale), in onda alle 21.25 su Rai 1 Il circolo degli anelli (Speciale quotidiano sulle Olimpiadi di), in onda alle 21.20 su Rai 2 Una Vita (telenovela ...L’azzurro ha superato in semifinale il coreano Junghwan Kim 15-12 dopo una grande rimonta. (LaPresse) – Luigi Samele è in finale nel torneo di sciabola maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo. A un certo ...AVANTI SONEGO. Vittoria di carattere di Lorenzo Sonego. Nel terzo e decisivo set, l'azzurro parte bene ma viene riacciuffato da Taro Daniel SOLO UN GIOCO PER LA ERRANI. Entrata in extremis nel main dr ...