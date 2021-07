Ostia, a 81 anni la lascia e lei lo accoltella: «Lo amavo troppo» (Di sabato 24 luglio 2021) Una coppia di anziani aveva ritrovato l?amore. Ma lei, 78 anni, era molto gelosa, tanto che il compagno, 81enne, non sopportava più la relazione. La donna non voleva proprio perdere... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 luglio 2021) Una coppia di anziani aveva ritrovato l?amore. Ma lei, 78, era molto gelosa, tanto che il compagno, 81enne, non sopportava più la relazione. La donna non voleva proprio perdere...

Advertising

val_lui : RT @GHERARDIMAURO1: ANCORA A TERRA VERTICALE NON RIALZATO E NON RISTRETTO I DADI DIETRO BULLONI NON LAVORANO DA ANNI ANNI ANNI ANNI E' IL… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ANCORA A TERRA VERTICALE NON RIALZATO E NON RISTRETTO I DADI DIETRO BULLONI NON LAVORANO DA ANNI ANNI ANNI ANNI E' IL… - GHERARDIMAURO1 : ANCORA A TERRA VERTICALE NON RIALZATO E NON RISTRETTO I DADI DIETRO BULLONI NON LAVORANO DA ANNI ANNI ANNI ANNI E'… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: A 81 anni vuole lasciare l'amata coetanea: lei non ci sta e lo accoltella al petto. Fermata a #ostia - RosarpRosario : A 81 anni vuole lasciare l'amata coetanea: lei non ci sta e lo accoltella al petto. Fermata a Ostia… -