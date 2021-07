Marc Martel & Jonathan Cilia Faro omaggiano Freddie Mercury e Montserrat Caballé con “Barcelona” (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – Da venerdì 23 luglio è nelle radio e disponibile in digitale il singolo di Marc Martel & Jonathan Cilia Faro “Barcelona”, omaggio al successo planetario scritto da Mike Moran e Freddie Mercury che lo interpretò con la grande soprano Montserrat Caballé, pubblicato il 26 ottobre 1987, estratto dall’omonimo album. Nel 1992, dopo essere diventato Inno Ufficiale dei Giochi della XXV Olimpiade, conquistò il 2º posto nella classifica del Regno Unito, nei Paesi Bassi ed in Nuova Zelanda, il sesto in ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – Da venerdì 23 luglio è nelle radio e disponibile in digitale il singolo di”, omaggio al successo planetario scritto da Mike Moran eche lo interpretò con la grande soprano, pubblicato il 26 ottobre 1987, estratto dall’omonimo album. Nel 1992, dopo essere diventato Inno Ufficiale dei Giochi della XXV Olimpiade, conquistò il 2º posto nella classifica del Regno Unito, nei Paesi Bassi ed in Nuova Zelanda, il sesto in ...

