Venezia e l'acqua alta: una città destinata a sparire? (Di venerdì 23 luglio 2021) Nei prossimi anni Venezia subirà sempre di più gli effetti dei cambiamenti climatici che causeranno maree sempre più alte Il termine acqua alta è un'espressione Veneziana, poi mutuata dall'italiano, che indica il fenomeno dei picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano con periodicità nell'Adriatico settentrionale e con particolare intensità nella laguna di Venezia tali da provocare allagamenti nelle aree urbane di Venezia e Chioggia e, molto più raramente, di Grado e Trieste. Il fenomeno è frequente soprattutto nel periodo autunnale-primaverile con particolari ...

