Stellantis - Nasce l'agenzia creativa Design Studio (Di venerdì 23 luglio 2021) Stellantis ha creato una sua agenzia creativa interna, il Design Studio: nata sulla base dell'esperienza e delle competenze del Peugeot Design Lab, offre servizi di consulenza nel campo della progettazione e dello stile a tutti i marchi di proprietà del gruppo euro-americano e a ogni tipo di azienda esterna, non soltanto quelle operanti nel campo della mobilita. La guida a Busse e Gournac. Lo Studio sarà guidato da Klaus Busse in qualità di Head of Design e da Arnault Gournac nella veste di Creative Director. Il successo e la competenza di Peugeot ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 luglio 2021)ha creato una suainterna, il: nata sulla base dell'esperienza e delle competenze del PeugeotLab, offre servizi di consulenza nel campo della progettazione e dello stile a tutti i marchi di proprietà del gruppo euro-americano e a ogni tipo di azienda esterna, non soltanto quelle operanti nel campo della mobilita. La guida a Busse e Gournac. Losarà guidato da Klaus Busse in qualità di Head ofe da Arnault Gournac nella veste di Creative Director. Il successo e la competenza di Peugeot ...

Advertising

quattroruote : #Stellantis, dall'esperienza del #Peugeot #Design Lab nasce un'agenzia interna che si propone di fornire servizi di… - zazoomblog : Nasce Stellantis Design Studio per servizi di progettazione - #Nasce #Stellantis #Design #Studio - Italpress : Nasce Stellantis Design Studio per servizi di progettazione - vaielettrico : Know-how italiano, capitali da #Taiwan: nasce Atlante, la nuova rete di ricarica ad alta potenza con strettissimi l… - PoliTOnews : Mirafiori rialza Torino: nasce il Polo nazionale per mobilità sostenibile e manifattura. 'Stellantis capirà che sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Nasce Nasce Stellantis Design Studio per servizi di progettazione Klaus Busse guida le attività di design di Maserati, Jeep Europe e Stellantis Design Studio in qualità di Head of Design e si occuperà dello sviluppo strategico dello Studio. Metterà a disposizione ...

Nasce Atlante, la nuova rete di ricarica fast Nasce Atlante, con un rapporto strettissimo con Stellantis Uno dei punti di forza di Atlante è il rapporto molto stretto con Stellantis. Per i clienti dei tanti marchi del colosso nato dalla fusione ...

Stellantis, nasce l'agenzia creativa Stellantis Design Studio - Quattroruote.it Quattroruote Nasce l'agenzia creativa Design Studio Stellantis ha creato una sua agenzia creativa interna, il Design Studio: nata sulla base dell’esperienza e delle competenze del Peugeot Design Lab, offre servizi di consulenza nel campo della ...

Nasce Stellantis Design Studio per servizi di progettazione AMSTERDAM (OLANDA) - Stellantis ha annunciato la creazione di Stellantis Design Studio. L'agenzia creativa offre servizi di Global Brand Design a ogni tipo di azienda, a quelle operanti nel campo dell ...

Klaus Busse guida le attività di design di Maserati, Jeep Europe eDesign Studio in qualità di Head of Design e si occuperà dello sviluppo strategico dello Studio. Metterà a disposizione ...Atlante, con un rapporto strettissimo conUno dei punti di forza di Atlante è il rapporto molto stretto con. Per i clienti dei tanti marchi del colosso nato dalla fusione ...Stellantis ha creato una sua agenzia creativa interna, il Design Studio: nata sulla base dell’esperienza e delle competenze del Peugeot Design Lab, offre servizi di consulenza nel campo della ...AMSTERDAM (OLANDA) - Stellantis ha annunciato la creazione di Stellantis Design Studio. L'agenzia creativa offre servizi di Global Brand Design a ogni tipo di azienda, a quelle operanti nel campo dell ...