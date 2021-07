Sgarbi seppellisce il Green pass: “E’ una enorme putt***ta” (Video) (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug — Vittorio Sgarbi si schiera contro il Green pass, definendolo «una enorme put***ta» e attaccando la proposta del presidente della Camera Fico che l’altro ieri ha chiesto di non rendere obbligatoria la certificazione vaccinale per i parlamentari. In un Video pubblicato su Facebook espone senza peli sulla lingua la sua posizione. Sgarbi contro il Green pass (e Roberto Fico) «Siamo di fronte a una situazione complessa come il Green pass, che è una enorme putt***ta ma che è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug — Vittoriosi schiera contro il, definendolo «unaput***ta» e attaccando la proposta del presidente della Camera Fico che l’altro ieri ha chiesto di non rendere obbligatoria la certificazione vaccinale per i parlamentari. In unpubblicato su Facebook espone senza peli sulla lingua la sua posizione.contro il(e Roberto Fico) «Siamo di fronte a una situazione complessa come il, che è unama che è ...

Advertising

AndreaMontana77 : RT @IlPrimatoN: Il sindaco di Sutri non le manda a dire nemmeno stavolta @VittorioSgarbi - DAO_Italia : RT @IlPrimatoN: Il sindaco di Sutri non le manda a dire nemmeno stavolta @VittorioSgarbi - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Il sindaco di Sutri non le manda a dire nemmeno stavolta @VittorioSgarbi - IlPrimatoN : Il sindaco di Sutri non le manda a dire nemmeno stavolta @VittorioSgarbi -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi seppellisce Sgarbi seppellisce il Green pass: “E’ una enorme putt***ta” (Video) Il Primato Nazionale