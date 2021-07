Reazione a catena | “Chi é?” | Liorni mai visto così | accade in studio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Nuovo appuntamento con l’amato programma, condotto da Marco: un momento particolare e in, di che si tratta? M.(fonte foto: Raiplay)Una nuova puntata emozionante ed entusiasmante, quella in onda oggi a, l’amato e seguitissimo programma condotto da Marcoche continua a tener compagnia ai tantissimi telespettatori sintonizzati su Rai 1: un momento particolare e simpaticissimo insorprende il presentatore, ecco di cosa si tratta. Intrattenimento, ...

Advertising

kevinsosp : ma reazione a catena è una mafia l’ultima parola non ci stava un cazzo dio cane - cendresdelune_ : A reazione a catena qualcuno ha detto 'camera del consiglio' al gioco finale - GabrieleCrudele : @UnoDistratto Reazione a catena? - LucianoCalemme : A Reazione a Catena su Rai1 un concorrente: 'Il Presidente del Consiglio è anche il capo della Camera'. Siam messi veramente male... - cristinainblu : Raga ma il concorrente riccio di reazione a catena è uguale a Salvini mi sento male -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione catena

15.40 ESTATE IN DIRETTA con Roberta Capua 16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA 17.05 ESTATE IN DIRETTA con Roberta Capua 18.45Game Show 20.00TG1 TELEGI0RNALE/20.30TECHETECHET£ ...... quindi 900 non vaccinati e hai statisticamente 4 - 500 positivi, magari non sintomatici ma li hai, che resterebbero senza controllo e innescherebbero unache aumenta il contagio'. ...Nuovo appuntamento con l'amato programma Reazione a catena, condotto da Marco Liorni: un momento particolare e in studio, di che si tratta?Gli unici che sembrano conoscere la risposta sono Marco Turano, Alberto Arnone e Luca Procopio, tre torinesi che hanno recentemente partecipato a ‘Reazione a catena’ con il nome di ‘Coccodrilli’. Dura ...