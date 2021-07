Pugile 16enne annega in un fiume | lo struggente pensiero del grande campione

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 23 luglio 2021) Si era tuffato in unper trovare un po’ di refrigerio dal gran caldo che sta interessando il Regno Unito, ma ha trovato la morte. Il giovaneFrank Varey, 16 anni, è morto tragicamente nelDee, nel Cheshire. Dopo la segnalazione che riportava la scomparsa in acqua, i soccorsi hanno scandagliato ilper sette ore, riuscendo a rinvenire il corpo senza vita del giovane intorno alle otto di sera. “L’identificazione formale non è ancora avvenuta ma si ritiene che sia quella del ragazzo scomparso – fanno sapere le forze dell’ordine – La famiglia dell’adolescente è stata informata e sta ...