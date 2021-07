Pascoli fantasma | in Abruzzo e non solo

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 23 luglio 2021) La signora Alda muore nel 2008, senza eredi. C’è un testamento, però, nel quale si dispone la vendita dei suoi beni. Tra questi c’è un terreno, che il Tribunale di L’Aquila mette all’asta per una cifra di partenza di 137.000 euro. Non si presenta nessuno, la questione resta in sospeso, sepolta dalla burocrazia. E nel 2015 il terreno viene finalmente acquistato per la cifra di 25.000 euro. Questa storia si svolge a Calascio, minuscolo comune (130 abitanti censiti) in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.