Oksana Chusovitina | la ginnasta più anziana di sempre ai Giochi

AGI - Ai Giochi olimpici di Tokyo Oksana Chusovitina batterà un record che già detiene dall'edizione 2016 di Rio de Janeiro, cioè quello della ginnasta più anziana nella storia dei Giochi Olimpici. L'atleta ha partecipato per la prima volta nel 1992, a Barcellona, dove fra l'altro si è aggiudicata l'oro nella gara a squadre. Per lei è l'ottava Olimpiade, quasi un record a parte l'inarribavile canadese Ian Millar che nell'equitazione ne ha disputate ben 10. La sua capacità di competere ancora all'età di 46 anni è assolutamente straordinaria, soprattutto in una disciplina come la ...

