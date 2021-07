Laurea ad honorem in Scienze dello Sport per Mancini: «Esempio di valori positivi» (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Università di Urbino ha conferito la Laurea ad honorem in Scienze dello Sport al c.t. dell’Italia Roberto Mancini Continuano gli attestati di stima per Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana campione d’Europa. Come riportato dall’Ansa, infatti, l’Università di Urbino ha conferito al tecnico la Laurea ad honorem in Scienze dello Sport. «Non solo un grande campione e professionista, ma un Esempio di valori positivi e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Università di Urbino ha conferito laadinal c.t. dell’Italia RobertoContinuano gli attestati di stima per Roberto, commissario tecnico della Nazionale italiana campione d’Europa. Come riportato dall’Ansa, infatti, l’Università di Urbino ha conferito al tecnico laadin. «Non solo un grande campione e professionista, ma undie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Non solo un grande campione e professionista, ma un esempio di valori positivi'. Con questa motivazione, al ct azz… - DantiNicola : Oggi @UniTrento concederà la laurea ad honorem in European and International Studies ad #AntonioMegalizzi, morto ne… - sportli26181512 : Mancini premiato: Laurea ad honorem in Scienze dello Sport per il ct azzurro: Dopo la grande vittoria a Euro 2020 c… - CORNERNEWS24 : #Calcio - 'Esempio valori positivi', Mancini dottore dello Sport Laurea ad honorem ad Urbino per il ct della Nazionale - DanyRoss70 : RT @CalcioFinanza: Laurea ad honorem per Roberto Mancini a Urbino -