Il Napoli si presenta in piazza: standing ovation per Osimhen (Di venerdì 23 luglio 2021) Luciano Spalletti è stato il primo ad arrivare sul palco. Guidare il Napoli è un'emozione e l'empatia con i tifosi è palpabile: " Il più grande rinforzo che possiamo ricevere dal calciomercato - ha ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021) Luciano Spalletti è stato il primo ad arrivare sul palco. Guidare ilè un'emozione e l'empatia con i tifosi è palpabile: " Il più grande rinforzo che possiamo ricevere dal calciomercato - ha ...

Salerno, sindaco Napoli lunedi presenta lavastrade elettrica per Centro Storico Mercoledì 28 luglio alle ore 10, in piazza Largo Campo, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli insieme all'amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, incontreranno i residenti e i comitati del centro storico. Per l'occasione verrà presentata la nuova mini lavastrade ...

