Giustizia, M5S in tilt per la fiducia: in 30 pronti a dire no. Dadone parla di dimissioni, poi ritratta (Di venerdì 23 luglio 2021) La richiesta di fiducia sulla riforma della Giustizia manda in tilt il M5S, già alle prese con le questioni tutte interne legate al voto sul nuovo statuto di Giuseppe Conte, in programma per il 2 e il 3 agosto. Il Movimento ribolle, mentre Conte è impegnato nel difficile compito di trovare una mediazione con il Guardasigilli Marta Cartabia e il premier Mario Draghi che possa accontentare i suoi e, soprattutto, evitare una debacle politica che potrebbe travolgere anche lo stesso governo. «Oltre 30 deputati M5S pronti a non votare la fiducia sulla Giustizia» I malumori sono fortissimi e, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) La richiesta disulla riforma dellamanda inil M5S, già alle prese con le questioni tutte interne legate al voto sul nuovo statuto di Giuseppe Conte, in programma per il 2 e il 3 agosto. Il Movimento ribolle, mentre Conte è impegnato nel difficile compito di trovare una mediazione con il Guardasigilli Marta Cartabia e il premier Mario Draghi che possa accontentare i suoi e, soprattutto, evitare una debacle politica che potrebbe travolgere anche lo stesso governo. «Oltre 30 deputati M5Sa non votare lasulla» I malumori sono fortissimi e, ...

