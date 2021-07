Gf vip, Elisabetta Gregoraci perde un ruolo in tv: i dettagli (Di venerdì 23 luglio 2021) Un brutto rospo deve ingoiare sul piano lavorativo Elisabetta Gregoraci che, oltre alla conduzione dell’evento estivo in corso Battiti live, era in lizza per coprire il ruolo di conduttrice di un nuovo format, e ora si vede sottratto l’ambito ingaggio da una collega-rivale stretta. Quello in arrivo è un format proposto dalle reti Mediaset e, a quanto pare, la Gregoraci non ha digerito la mancata conferma al timone del progetto in cantiere, che avrebbe potuto vederla protagonista in tv dopo il successo riscosso al Gf vip 5. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio, cosa emerge. Gf vip 5, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 luglio 2021) Un brutto rospo deve ingoiare sul piano lavorativoche, oltre alla conduzione dell’evento estivo in corso Battiti live, era in lizza per coprire ildi conduttrice di un nuovo format, e ora si vede sottratto l’ambito ingaggio da una collega-rivale stretta. Quello in arrivo è un format proposto dalle reti Mediaset e, a quanto pare, lanon ha digerito la mancata conferma al timone del progetto in cantiere, che avrebbe potuto vederla protagonista in tv dopo il successo riscosso al Gf vip 5. Ma andiamo a scoprire nelo, cosa emerge. Gf vip 5, ...

Advertising

Scisciano : Estate 2021, i Vip restano in Italia: da Alessia Marcuzzi che va in Sicilia, a Elisabetta Canalis e Michelle Hunzik… - patrizi43617834 : RT @GretaSmara: Al Grande Fratello vip avrebbero dovuto dare uno spazio a Elisabetta Gregoraci per far uscire il suo meraviglioso trash con… - CViaggiatrice : RT @GretaSmara: Al Grande Fratello vip avrebbero dovuto dare uno spazio a Elisabetta Gregoraci per far uscire il suo meraviglioso trash con… - unbeaarable : RT @GretaSmara: Al Grande Fratello vip avrebbero dovuto dare uno spazio a Elisabetta Gregoraci per far uscire il suo meraviglioso trash con… - GretaSmara : Al Grande Fratello vip avrebbero dovuto dare uno spazio a Elisabetta Gregoraci per far uscire il suo meraviglioso t… -