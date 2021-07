FIGC, la commissione medica: «Green Pass per entrare negli stadi scelta vincente» (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianni Nanni, membro della commissione medica della FIGC, ha fatto il punto sul quadro sanitario nella sua intervista Gianni Nanni, membro della commissione medica della FIGC, è stato intervistato dai microfoni di Radio Punto Nuovo: IL QUADRO – «Ad un mese dall’avvio della Serie A, giudico il quadro epidemiologico abbastanza buono. Gran parte dei componenti dei diversi gruppi squadra sono vaccinati (almeno con prima dose). Ci sono pochi casi di membri non ancora vaccinati. L’auspicio è quello di arrivare alle prime gare ufficiali con percentuali di membri sottoposti a doppia dose ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianni Nanni, membro delladella, ha fatto il punto sul quadro sanitario nella sua intervista Gianni Nanni, membro delladella, è stato intervistato dai microfoni di Radio Punto Nuovo: IL QUADRO – «Ad un mese dall’avvio della Serie A, giudico il quadro epidemiologico abbastanza buono. Gran parte dei componenti dei diversi gruppi squadra sono vaccinati (almeno con prima dose). Ci sono pochi casi di membri non ancora vaccinati. L’auspicio è quello di arrivare alle prime gare ufficiali con percentuali di membri sottoposti a doppia dose ...

