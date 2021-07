Fiducia sulla riforma della Giustizia. Ma solo dopo le modifiche. Draghi e la ministra ammettono i limiti del testo e aprono ai correttivi. Esattamente come chiedeva Conte (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ stato lo stesso premier, nel corso del Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al nuovo decreto anti Covid, a chiedere (e ottenere all’unanimità) l’autorizzazione a porre la questione di Fiducia sulla Contestata (dai 5S) riforma della Giustizia. “C’è stato un testo approvato all’unanimità e questo è il punto di partenza, siamo aperti a miglioramenti di carattere tecnico, si tratterà di tornare in Consiglio dei ministri”, ha precisato Mario Draghi. Insomma palla al centro tra i pentastellati, che hanno sommerso con oltre 900 subemendamenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ stato lo stesso premier, nel corso del Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al nuovo decreto anti Covid, a chiedere (e ottenere all’unanimità) l’autorizzazione a porre la questione distata (dai 5S). “C’è stato unapprovato all’unanimità e questo è il punto di partenza, siamo aperti a miglioramenti di carattere tecnico, si tratterà di tornare in Consiglio dei ministri”, ha precisato Mario. Insomma palla al centro tra i pentastellati, che hanno sommerso con oltre 900 subemendamenti ...

