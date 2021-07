Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi aspettano un altro figlio (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo il matrimonio a Carrara, la coppia Bernardeschi-Ciardi è in attesa del terzo figlio In casa Bernardeschi è in arrivo un altro fiocco. Ebbene sì, dopo le nozze a Carrara, celebrate due giorni dopo il trionfo degli azzurri, il calciatore e l’ex gieffina aspettano il terzo figlio, che terrà compagnia a Deva e Lena.“La famiglia si allargherà ancora” hanno annunciato in un’intervista rilasciata a Chi. “Alle nostre figlie insegneremo che bisogna salutare il sole, che la vita oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna ... Leggi su zon (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo il matrimonio a Carrara, la coppiaè in attesa del terzoIn casaè in arrivo unfiocco. Ebbene sì, dopo le nozze a Carrara, celebrate due giorni dopo il trionfo degli azzurri, il calciatore e l’ex gieffinail terzo, che terrà compagnia a Deva e Lena.“La famiglia si allargherà ancora” hanno annunciato in un’intervista rilasciata a Chi. “Alle nostre figlie insegneremo che bisogna salutare il sole, che la vita oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna ...

infoitsport : Federico Bernardeschi aspetta il terzo bebè - infoitsport : Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi annunciano: la famiglia si allarga ancora - infoitcultura : Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, 'chi la conosce davvero'. Le parole pesantissime dopo gli insulti di Sarah… - antonioamodio15 : RT @FraaaGG: E questo porta Federico Bernardeschi da aver alzato l'Europeo in faccia a Politano ad aver alzato l'Europeo in faccia a Polita… - malinca73 : RT @Diregiovani: Una vera e propria tripletta per l'attaccante della #Juventus. Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi diventeranno genito… -