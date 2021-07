Digitale: ad Area Science Park la sfida di BeanTech per il data center Orfeo (2) (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – Bean Tech, pmi innovativa dell’Industria 4.0 con sedi a Udine e a Mestre, spiega che “l’analisi dei dati genomici ha bisogno di piattaforme dotate di una grande potenza di calcolo e un’elevata capacità di memoria. All’interno di un container di dimensioni standard, Area Science Park ha installato un Hpc realizzato da BeanTech”, una novità in senso assoluto per l’azienda friulana che ha fornito la parte di datacenter, l’insieme composto dagli armadi server, dal sistema di raffreddamento e dai gruppi di continuità e la componentistica hardware, certificata da Dell Technologies, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – Bean Tech, pmi innovativa dell’Industria 4.0 con sedi a Udine e a Mestre, spiega che “l’analisi dei dati genomici ha bisogno di piattaforme dotate di una grande potenza di calcolo e un’elevata capacità di memoria. All’interno di un container di dimensioni standard,ha installato un Hpc realizzato da”, una novità in senso assoluto per l’azienda friulana che ha fornito la parte di, l’insieme composto dagli armadi server, dal sistema di raffreddamento e dai gruppi di continuità e la componentistica hardware, certificata da Dell Technologies, ...

TV7Benevento : Digitale: ad Area Science Park la sfida di BeanTech per il data center Orfeo (2)... - Confagri_Mn : Al via la terza edizione del Premio Nazionale Innovazione di @Confagricoltura Focus su transizione ecologica, ener… - startzai : RT @Confagricoltura: ?? Confagricoltura lancia la terza edizione del Premio Nazionale per l’#Innovazione in Agricoltura, dedicata ad #ambien… - ItalCom_ : RT @Confagricoltura: ?? Confagricoltura lancia la terza edizione del Premio Nazionale per l’#Innovazione in Agricoltura, dedicata ad #ambien… - Confagricoltura : ?? Confagricoltura lancia la terza edizione del Premio Nazionale per l’#Innovazione in Agricoltura, dedicata ad… -