Comune di Napoli: “La festa non si farà per rispetto di Diego e dei tifosi” (Di venerdì 23 luglio 2021) Salta l’inaugurazione dello stadio Maradona, il Il Comune di Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sull’annullamento dell’inaugurazione dello stadio Diego Armando Maradona che era in programma il 29 luglio: Targa allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli “L’Amministrazione comunale sta seguendo con particolare attenzione il dibattito che, da qualche giorno, si sta sviluppando sull’evento dell’apposizione della targa allo Stadio Diego Armando Maradona e con lo scoprimento anche di una statua che raffigura l’indimenticato campione napoletano ed argentino. Ecco cosa ha fatto questa ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 23 luglio 2021) Salta l’inaugurazione dello stadio Maradona, il Ildiha diramato un comunicato ufficiale sull’annullamento dell’inaugurazione dello stadioArmando Maradona che era in programma il 29 luglio: Targa allo StadioArmando Maradona di“L’Amministrazione comunale sta seguendo con particolare attenzione il dibattito che, da qualche giorno, si sta sviluppando sull’evento dell’apposizione della targa allo StadioArmando Maradona e con lo scoprimento anche di una statua che raffigura l’indimenticato campione napoletano ed argentino. Ecco cosa ha fatto questa ...

MiTE_IT : Seconda giornata di #G20 a Napoli. Trattative serrate, in particolare su decarbonizzazione e clima. La presidenza i… - annatrieste : Il 29 luglio il Comune di Napoli inaugura (a porte chiuse) lo stadio Diego Armando Maradona ma @sscnapoli dice di n… - NapoliToday : #Cronaca #Chiaia Divieto di balneazione dal lungomare fino a Marechiaro: l'ordinanza del comune di Napoli… - rep_napoli : Maradona, inaugurazione stadio e statua, dietrofront del Comune: salta tutto. De Magistris: 'Clima avvelenato, non… - Enzovit : Comune di Napoli: 'La festa non si farà per rispetto di Diego e dei tifosi' -