Calciomercato Inter, il dopo Hakimi lo sceglie Inzaghi | Strategia con Raiola (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Inter in cerca di un nuovo esterno destro per sostituire Hakimi. Inzaghi punta a Dumfries, e Raiola ha una Strategia Achraf Hakimi, uno dei protagonisti della cavalcata vincente dell’Inter nella… L'articolo Calciomercato Inter, il dopo Hakimi lo sceglie Inzaghi Strategia con Raiola è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 23 luglio 2021) L’in cerca di un nuovo esterno destro per sostituirepunta a Dumfries, eha unaAchraf, uno dei protagonisti della cavalcata vincente dell’nella… L'articolo, illoconè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - gianpi36590925 : RT @cmdotcom: L'#Inter fa cassa sul #calciomercato e vale sempre di più, il #Milan spende e vale ancora di meno - Bubu_Inter : RT @SimoneTogna: #Mulattieri al #Crotone in prestito secco: lunedì la firma sul contratto. Nessun contatto formale tra i Pitagorici e #Satr… -