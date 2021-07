Briciole di fiabe | due spettacoli all' Anfiteatro

(Di venerdì 23 luglio 2021) Arezzo, 23 luglio 2021 - Torna anche quest'anno in versione estiva il festival di teatro per ragazzi 'di' curato da Nata Teatro, all'romano di Arezzo con due appuntamenti ...

Arezzo, 23 luglio 2021 - Torna anche quest'anno in versione estiva il festival di teatro per ragazzi 'di' curato da Nata Teatro, all'Anfiteatro romano di Arezzo con due appuntamenti tutti da gustare. Domenica 25 luglio alle 21 andrà in scena "Clown spaventati panettieri' di Collettivo ...La pièce è una co - produzione di Accademia Perduta e Solares Fondazione delle Arti " Teatro delleed è tratta da una fiaba della tradizione popolare, raccolta da Italo Calvino in...Il teatro per bambini propone domenica 25 luglio 'Clown spaventati panettieri' e il 30 luglio 'La ciambella addormentata nel forno" ...Prosegue, questa sera alle 21.15, la rassegna Teatro Ragazzi al Borgo di Brisighella, ospitata al Teatro all’aperto di via Spada e compreso nel più ampio cartellone di Brisighella Sogno d’Estate.Lo sp ...