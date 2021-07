Un patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, presentate cinque proposte al Parlamento (Di giovedì 22 luglio 2021) 37 associazioni civili hanno deciso di riunirsi per promuovere un’iniziativa politica che tuteli gli anziani non autosufficienti In Italia gli anziani che necessitano assistenza pubblica per condurre uno stile di vita dignitoso sono oltre 3 milioni. Questi numeri sono considerati rilevanti a dispetto di chi ritiene che la “società anziana” si goda la vita senza L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 22 luglio 2021) 37 associazioni civili hanno deciso di riunirsi per promuovere un’iniziativa politica che tuteli gli anziani non autosufficienti In Italia gli anziani che necessitano assistenza pubblica per condurre uno stile di vita dignitoso sono oltre 3 milioni. Questi numeri sono considerati rilevanti a dispetto di chi ritiene che la “società anziana” si goda la vita senza L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

peppeprovenzano : #Whirlpool ha già tradito il patto con l’Italia, venendo meno a #Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nu… - Mov5Stelle : GRAZIE AL PATTO PER L’EXPORT IL MADE IN ITALY TRAINA LA CRESCITA Le performance del nostro export, su cui il mini… - ZZiliani : #Juventus pazza per #Locatelli. Dice però che 40 milioni sono troppi, lo prende per 5 per i primi 2 anni in prestit… - pattygrasso : RT @cigna69: Quarta area, primo gradino della gerarchia. Gente iper qualificata messa nel gradino della piramide, seppelliti sotto quella b… - xblunotte : RT @Libero_official: #Conte e #Letta avrebbero stretto un patto per la Capitale ai danni della #Raggi: il retroscena -