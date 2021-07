Un fondo per la decarbonizzazione contro le crisi industriali (Di giovedì 22 luglio 2021) La positiva ripresa produttiva che il settore metalmeccanico sta vivendo viene messa a dura prova dai ripetuti annunci di chiusure aziendali che si sono susseguiti in questi giorni: Gianetti, GKN, Timkem sono solo la punta dell’iceberg di crisi occupazionali molto gravi, non solo per i lavoratori coinvolti ma anche per le modalità usate. È inutile parlare tanto di responsabilità sociale se poi assistiamo al susseguirsi di casi nei quali al dialogo sociale si preferisce l’invio di mail che preannunciano licenziamenti. Il sindacato dei metalmeccanici non ci sta ed è per questo che unitariamente, da qui a fine luglio, protesterà con assemblee e scioperi nelle fabbriche. Lo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) La positiva ripresa produttiva che il settore metalmeccanico sta vivendo viene messa a dura prova dai ripetuti annunci di chiusure aziendali che si sono susseguiti in questi giorni: Gianetti, GKN, Timkem sono solo la punta dell’iceberg dioccupazionali molto gravi, non solo per i lavoratori coinvolti ma anche per le modalità usate. È inutile parlare tanto di responsabilità sociale se poi assistiamo al susseguirsi di casi nei quali al dialogo sociale si preferisce l’invio di mail che preannunciano licenziamenti. Il sindacato dei metalmeccanici non ci sta ed è per questo che unitariamente, da qui a fine luglio, protesterà con assemblee e scioperi nelle fabbriche. Lo ...

