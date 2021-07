Tokyo 2020, Butini: “Quadarella e Paltrinieri sono in graduale e costante ripresa” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il direttore tecnico della Nazionale italiana di nuoto, Cesare Butini, ha fatto il punto sulle condizioni di Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella in vista delle gare dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020: “Paltrinieri era in una continua, graduale e costante ripresa. Partirà dall’Italia il 23, arriverà al villaggio olimpico il 24, confidiamo in un lento, ma continuo e costante miglioramento, quindi nella possibilità di gareggiare. Quadarella? Dopo la gastroenterite che l’ha colpita poco prima di partire, ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Il direttore tecnico della Nazionale italiana di nuoto, Cesare, ha fatto il punto sulle condizioni di Gregorioe Simonain vista delle gare dei Giochi Olimpici di: “era in una continua,. Partirà dall’Italia il 23, arriverà al villaggio olimpico il 24, confidiamo in un lento, ma continuo emiglioramento, quindi nella possibilità di gareggiare.? Dopo la gastroenterite che l’ha colpita poco prima di partire, ...

