Mims | Giovannini | bene decisione Unesco su Venezia

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico, ha accolto con “soddisfazione” ladell’di non iscriveretra i siti patrimonio dell’umanità in pericolo grazie al divieto del passaggio delle grandi navi sul Canale di San Marco e sul Canale della Giudecca. “La– ha sottolineato– si inquadra nella politica del governo per lo sviluppo sostenibile che viene perseguita conattraverso interventi di sistema. La pandemia ha reso tutti consapevoli della necessità di vivere le ...

"La decisione " ha sottolineato- si inquadra nella politica del governo per lo sviluppo sostenibile che viene perseguita con decisione attraverso interventi di sistema. La pandemia ha reso tutti consapevoli della necessità di vivere le città in modo diverso. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha accolto con "soddisfazione" la decisione dell'Unesco di non iscrivere Venezia tra i siti patrimonio dell'umanità in pericolo grazie al divieto del passaggio delle grandi navi sul Canale di San Marco e sul Canale della Giudecca.