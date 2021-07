Marino Bartoletti dice addio a Facebook: “È tempo sprecato, ormai c’è solo odio e barbarie” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il giornalista sportivo Marino Bartoletti ha scritto un lungo post per spiegare perché dopo cinque anni, ha deciso di abbandonare la sua pagina Facebook. Una spiegazione rassegnata di come i social stiano fallendo, o lo abbiano già fatto, la loro missione, se è mai stata tale, di permettere alle persone di connettersi tra loro per confrontarsi. E un’amara constatazione di come invece su Facebook, ma non solo, ci sia quasi solo posto per gli insulti e l’odio gratuito. Bartoletti esordisce raccontando i motivi che l’hanno portato ad aprire la sua pagina ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Il giornalista sportivoha scritto un lungo post per spiegare perché dopo cinque anni, ha deciso di abbandonare la sua pagina. Una spiegazione rassegnata di come i social stiano fallendo, o lo abbiano già fatto, la loro missione, se è mai stata tale, di permettere alle persone di connettersi tra loro per confrontarsi. E un’amara constatazione di come invece su, ma non, ci sia quasiposto per gli insulti e l’gratuito.esordisce raccontando i motivi che l’hanno portato ad aprire la sua pagina ...

