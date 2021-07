Incidente a Capri, precipita bus di linea: ci sono feriti (Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a Capri, paura a Marina Grande con un bus che si è adagiato sulle barriere della strada ed è precipitato: bagnanti in fuga Incidente bus Capri, foto AnsaHa rotto una barriera di protezione e ha fatto un volo di venti metri: grave Incidente sull’isola di Capri dove un bus di linea è precipitato a Marina Grande nei pressi del lido Le Ondine. Tra i passeggeri a bordo del mezzo ci sono dei feriti e secondo le prime informazioni solo alcuni sarebbe gravi. Il fatto è avvenuto alle 11.30 circa di questa ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 22 luglio 2021), paura a Marina Grande con un bus che si è adagiato sulle barriere della strada ed èto: bagnanti in fugabus, foto AnsaHa rotto una barriera di protezione e ha fatto un volo di venti metri: gravesull’isola didove un bus dito a Marina Grande nei pressi del lido Le Ondine. Tra i passeggeri a bordo del mezzo cideie secondo le prime informazioni solo alcuni sarebbe gravi. Il fatto è avvenuto alle 11.30 circa di questa ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - zazoomblog : Incidente Capri bus di linea precipita su un lido a Marina Grande: una decina di feriti 2 gravi. «Paura tra i bagna… - Italia_Notizie : Capri, autobus precipita a Marina Grande: ci sono feriti - ezekiel : RT @TgrRaiCampania: Incidente minibus a #Capri. Interviene elicottero per soccorsi. - RADIOBRUNO1 : E' accaduto nella mattinata di oggi ?? #Capri #Napoli #incidente #cronaca #RadioBruno #22luglio -