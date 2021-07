Euro Zona, fiducia consumatori attesa in peggioramento a luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Segnali di peggioramento per la fiducia dei consumatori Europei. La stima flash dell’ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea (DG ECFIN) evidenzia che il sentiment dei consumatori è sceso a -4,4 punti rispetto ai -3,3 di giugno. Le attese del mercato erano per un miglioramento fino a -2,5 punti. Nel complesso dell’Unione Europea l’indicatore è pari a -5,6 punti. Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Segnali diper ladeipei. La stima flash dell’ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunitàpea (DG ECFIN) evidenzia che il sentiment deiè sceso a -4,4 punti rispetto ai -3,3 di giugno. Le attese del mercato erano per un miglioramento fino a -2,5 punti. Nel complesso dell’Unionepea l’indicatore è pari a -5,6 punti.

