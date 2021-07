Draghi risponde alle parole di Salvini: "L'appello a non vaccinarsi significa invitare a morire" (Di giovedì 22 luglio 2021) La risposta del presidente del Consiglio Mario Draghi alle parole di Matteo Salvini sui vaccini e' eloquente: "L'appello a non vaccinarsi e' un appello a morire o a far morire qualcun altro. Inoltre, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) La risposta del presidente del Consiglio Mariodi Matteosui vaccini e' eloquente: "L'a none' uno a farqualcun altro. Inoltre, ...

Advertising

vallant80 : RT @IlTenenteDan1: #Draghi non risponde. - AdalucDe : RT @anna_pensil: Draghi che non gira mai intorno al punto e risponde andando al cuore della domanda. Finito il tempo delle cortine fumogen… - fmazzoni7 : RT @Renato_Corghi: Salvini risponde a Draghi che invitare alla prudenza non è invitare a morire. Proprio non capisce che durante una pandem… - CarloSantaroni : RT @anna_pensil: Draghi che non gira mai intorno al punto e risponde andando al cuore della domanda. Finito il tempo delle cortine fumogen… - Lukyluke311 : RT @agambella: Salvini risponde alla conferenza stampa di Draghi -