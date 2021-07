Diritto Autore: Agcom approva modifiche al regolamento per la tutela (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, "nella seduta odierna, ha approvato all'unanimità le modifiche al regolamento in materia di tutela del Diritto d'Autore, al termine della consultazione pubblica indetta lo scorso ottobre e dopo il positivo vaglio della Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica ai sensi della direttiva 2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico". E' quanto si legge in una nota della stessa Agcom nella quale si sottolinea che "la competenza dell'Autorità è stata ampliata dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, "nella seduta odierna, hato all'unanimità lealin materia dideld', al termine della consultazione pubblica indetta lo scorso ottobre e dopo il positivo vaglio della Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica ai sensi della direttiva 2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico". E' quanto si legge in una nota della stessanella quale si sottolinea che "la competenza dell'Autorità è stata ampliata dal ...

