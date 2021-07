(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. Adnkronos) -necessario da venerdì seiper poter accedere alle attività e agli esercizi individuati dal dl approvato oggi dal governo. Per poter accedervi, occorre possedere "certificazioni verdi-19 (), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)" oppure l'"effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)". "Questa documentazione - si legge nella nota diramata post ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Greenpass per accedere da 5 agosto a ristoranti e altre attività e eventi sarà valido per chi ha almeno una dose… - ipse_dixit_345 : RT @FieroItalico: @Palazzo_Chigi Vi è forse sfuggito che a Utrecht, durante un concerto cui si poteva accedere ESCLUSIVAMENTE con #greenpas… - TV7Benevento : Covid: P.Chigi, norme su green pass a partire dal 6 agosto... - robychisar : RT @FieroItalico: @Palazzo_Chigi Vi è forse sfuggito che a Utrecht, durante un concerto cui si poteva accedere ESCLUSIVAMENTE con #greenpas… - domus34619331 : RT @FieroItalico: @Palazzo_Chigi Vi è forse sfuggito che a Utrecht, durante un concerto cui si poteva accedere ESCLUSIVAMENTE con #greenpas… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Chigi

il giorno del nuovo decreto. Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato in conferenza stampa le decisioni prese. Molti i temi sul tavolo. Sono state ...La decisione sarebbe stata confermata dalla cabina di regia a Palazzo. Il certificato verde - ... abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dalnei sei mesi ...Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Le discoteche restano chiuse, anche in zona bianca. Ma nel dl approvato oggi dal Consiglio dei ministri “è istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo”. Lo si appre ...Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga ...