Bollettino Covid di giovedì 22 luglio: 15 morti e 5.057 casi in più. Tornano ad aumentare i ricoverati (Di giovedì 22 luglio 2021) in Italia , il Bollettino di giovedì 22 luglio del : i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.057 su 219.778 tamponi (ieri erano stati 4.259 su 235.097 tamponi). Sono 15 i morti di oggi (... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) in Italia , ildi22del : i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.057 su 219.778 tamponi (ieri erano stati 4.259 su 235.097 tamponi). Sono 15 idi oggi (...

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - MiminoRICCIARDI : Covid-19 (22lug2021) | Bollettino ITALIA: 5057 nuovi contagi, 15 nuovi decessi e 1483 guariti - siracusaoggi : (Covid, il bollettino: 38 nuovi positivi in provincia di Siracusa, boom a Rosolini (+24)) - - antonellaa262 : Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 21 luglio, parla di 352 nuovi positivi su 8430 tamponi anali… - infoitinterno : Bollettino Covid, il tasso di positività sale al 2,3%: Sicilia terza per contagi -