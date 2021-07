Balneazione: 3 punti non conformi nel comune di Isola Capo Rizzuto (Di giovedì 22 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 22 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News.

Balneazione: 3 punti non conformi nel comune di Isola Capo Rizzuto (KR)
Fioritura dell'alga tossica #OstreopsisOvata a Marina di #Pisa c/o il punto di monitoraggio di Via Crosio con concentrazio…
Balneazione: tornano conformi punti di Corigliano Rossano e Santa Maria del Cedro
Balneazione: tornano conformi i quattro punti di Corigliano Rossano ed il punto di Santa Maria del Cedro

Ultime Notizie dalla rete : Balneazione punti "Preoccupa lo stato di depurazione del fiume Livenza" ... tutti i punti campionati hanno valori al di sopra del limite stabilito da Arpav per le acque di balneazione interne - dichiara Francesco Tosato , Portavoce di Operazione Fiumi - e seppure la ...

VENETO - Come sta il Livenza? ce lo dice Legambiente ... tutti i punti campionati hanno valori al di sopra del limite stabilito da Arpav per le acque di balneazione interne - dichiara Francesco Tosato, Portavoce di Operazione Fiumi - e seppure la ...

Balneazione, punti non conformi a Nicotera e Isola Capo Rizzuto Quotidiano online Balneazione, Arpacal individua tre punti non conformi a Isola di Capo Rizzuto Gli esami segnalano valori superiori di batteri superiori a quelli previsti dalla norma a villaggio Seleno, Sovereto e Capo piccolo ...

Balneazione, punti non conformi a Nicotera e Isola Capo Rizzuto Il Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale rispettivamente di Crotone e di Vibo Valentia ha informato i due comuni ...

