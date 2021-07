Voghera (Pavia), spari dopo una lite: un uomo muore in ospedale (Di mercoledì 21 luglio 2021) commenta Un uomo di nazionalità straniera è morto nella notte all'ospedale di Voghera (Pavia) dopo essere stato ferito da un colpo di pistola esploso da un uomo con cui aveva avuto una lite. Sul posto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) commenta Undi nazionalità straniera è morto nella notte all'diessere stato ferito da un colpo di pistola esploso da uncon cui aveva avuto una. Sul posto ...

