Verona, 70enne uccisa in casa: trovata con due coltelli nella schiena (Di mercoledì 21 luglio 2021) commenta Una 70enne, Maria Spadini, è stata trovata morta nella sua casa di Bovolone, in provincia di Verona, con due coltelli da cucina nella schiena. Il corpo, che presenta numerose ferite, è stato ...

