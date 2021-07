Sondaggi Index: i numeri del partito di Conte (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il pranzo riparatore con Beppe Grillo, Giuseppe Conte ha rimesso nel cassetto l’idea di fondare un suo partito. La discesa in campo dell’ex premier con una sua forza politica avrebbe spaccato il Movimento 5 Stelle. Il comitato dei sette ha portato i protagonisti a più miti consigli. La scelta dell’ex premier di soprassedere e firmare una pax armata con il garante non si spiega solo con l’accettazione da parte di Grillo di gran parte dei punti del nuovo statuto pentastellato in salsa contiana. Ad evitare lo strappo definitivo hanno contribuito i numeri dei Sondaggi che davano il partito di ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il pranzo riparatore con Beppe Grillo, Giuseppeha rimesso nel cassetto l’idea di fondare un suo. La discesa in campo dell’ex premier con una sua forza politica avrebbe spaccato il Movimento 5 Stelle. Il comitato dei sette ha portato i protagonisti a più miti consigli. La scelta dell’ex premier di soprassedere e firmare una pax armata con il garante non si spiega solo con l’accettazione da parte di Grillo di gran parte dei punti del nuovo statuto pentastellato in salsa contiana. Ad evitare lo strappo definitivo hanno contribuito ideiche davano ildi ...

