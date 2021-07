Sharing mobility | nel 2020 un calo del 30%

Leggi su ck12

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Da alcuni anni in molte grandi città la mobilità condivisa () ha acquisito una buona fetta di utenti, molte sono state le aziende che hanno parcheggiato motorini elettrici, monopattini e auto. L’anno della pandemia ha fatto registrare undell’utenza ma il 2021 segna una netta ripresa. In cinque anni una crescita del 200%. MILAN, ITALY – SEPTEMBER 23: A woman rides her bicycle past a series of electric scooters of the Dutch scooter rental company DOTT on Piazza San Babila on September 23,in Milan, Italy. Since the end of lockdown Milan authorities have added a further 35 kilometers of pop-up bike ...