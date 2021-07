Inaugurazione Maradona | De Laurentiis non è stato avvertito | il retroscena

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Aurelio Denon èdell’dello stadioda parte del comune di Napoli: ilL’ufficiale dello Stadiorischia di diventare un incidente diplomatico tra il Comune e il Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri la Giunta De Magistris ha approvato una delibera che riguarda la scelta di una statua didonata dall’artista Mimmo Sepe. La posa e l’della stessa e? stata fissata per il 29 luglio alle ore 19 e il Comune sta ...

amato,conteso. Statue che si duplicano e polemiche che si alimentano. L'ufficiale dello Stadiorischia di diventare un incidente diplomatico fra Comune e Calcio Napoli. Martedì la Giunta De Magistris ha approvato una delibera che riguarda la scelta ......a Diego ArmandoLa Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riferisce che Il Comune non avrebbe avvisato il Napoli della cerimonia didello stadio Diego Armando...Tutto pronto per l'inaugurazione dello stadio Diego Armando Maradona, non senza polemiche. Sul tema scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Il 20 luglio sarebbe la prima volta con ...Stando a quanto riportato dall'edizione della Gazzetta dello Sport, il Comune di Napoli non avrebbe nemmeno avvertito il club di ADL nella scelta della ...