GFVIP | ANNA OXA PRONTA A ENTRARE NELLA CASA? TRATTATIVE PER TENTARE IL COLPACCIO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo tante indiscrezioni, arrivano finalmente dei nomi “certi” per il Grande Fratello Vip, ovvero dellearrivate a buon fine o in svolgimento ma reali. Ogni anno spuntano decine e decine di nomi, spesso fake news, per il reality di Canale 5, pronto a tornare lunedì 13 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini, alla sua terza edizione consecutiva. Il cast al momento non è chiuso, gli incontri tra le parti sono in corso e con continue evoluzioni, riferisce Dagospia. Del resto, mancano ancora due mesi e sono tante le caselle da riempire del variopinto cast di “vipponi” pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà. “Il gruppo di lavoro spera di poter ...