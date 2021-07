Crollo palazzina a Torre Annunziata: dieci condanne (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Sono dieci le persone condannate per il Crollo della palazzina di via Rampa Nunziante a Torre Annunziata (Napoli), cedimento nel quale il 7 luglio del 2017 morirono otto persone, tra cui due minorenni. La sentenza è stata pronunciata poco fa dal giudice Francesco Todisco (pm Andreana Ambrosino). Condannato a complessivi 12 anni e sei mesi di reclusione, oltre ad un’ammenda di 45.000 euro, Gerardo Velotto, proprietario dell’appartamento nel quale sarebbero avvenuti i lavori che secondo l’accusa avrebbero minato la stabilità ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Sonole persone condannate per ildelladi via Rampa Nunziante a(Napoli), cedimento nel quale il 7 luglio del 2017 morirono otto persone, tra cui due minorenni. La sentenza è stata pronunciata poco fa dal giudice Francesco Todisco (pm Andreana Ambrosino). Condannato a complessivi 12 anni e sei mesi di reclusione, oltre ad un’ammenda di 45.000 euro, Gerardo Velotto, proprietario dell’appartamento nel quale sarebbero avvenuti i lavori che secondo l’accusa avrebbero minato la stabilità ...

