Covid: Enac, per gestori aeroporti perdita di oltre 1 miliardo nel 2020 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il traffico nazionale, con i suoi 25 milioni di passeggeri ha registrato una diminuzione più moderata, -61,1%, rispetto al traffico internazionale, 78,3%, con un totale di circa 27.700.000 passeggeri L'articolo proviene da Firenze Post.

