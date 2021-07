Variante Delta, nuovo focolaio scoppiato in Ospedale: la situazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) I pazienti sono anziani ed erano già ricoverati per altre patologie. Quasi tutti avevano già ricevuto la seconda dose di vaccino. Quindici persone ricoverate all'Ospedale di San Donà sono risultate positive alla Variante Delta. Il focolaio è esploso nei giorni scorsi. I pazienti, anziani e vaccinati (quasi tutti hanno già ricevuto la seconda dose), si trovano ricoverati in diversi reparti, tra cui quello di medicina. Nessuno di loro ha sintomi gravi. Dal 20 luglio un ventunenne di Verona, non vaccinato, si trova ricoverato in terapia intensiva dopo essere tornato da una vacanza a Barcellona. Ne ha dato notizia il ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 luglio 2021) I pazienti sono anziani ed erano già ricoverati per altre patologie. Quasi tutti avevano già ricevuto la seconda dose di vaccino. Quindici persone ricoverate all'di San Donà sono risultate positive alla. Ilè esploso nei giorni scorsi. I pazienti, anziani e vaccinati (quasi tutti hanno già ricevuto la seconda dose), si trovano ricoverati in diversi reparti, tra cui quello di medicina. Nessuno di loro ha sintomi gravi. Dal 20 luglio un ventunenne di Verona, non vaccinato, si trova ricoverato in terapia intensiva dopo essere tornato da una vacanza a Barcellona. Ne ha dato notizia il ...

Advertising

NicolaPorro : Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo trovere… - LegaSalvini : In 8 Paesi europei dove corre la “variante delta”, i contagi sono prossimi ai massimi storici, ma a differenza dell… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - Tribonacci1 : RT @christian_fsi: Diamo il benvenuto alla nuova variante #Epsilon che prende il posto della #Delta. Siamo certi che anche lei ci darà gran… - Italialibera71 : RT @noitre32: Variante Delta, Ricciardi: “ I VACCINATI POSSONO TRASMETTERE L´INFEZIONE AI NON VACCINATI ” -