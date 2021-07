Ufficiale | Ancona-Matelica | arriva il difensore Lorenzo Masetti

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 luglio 2021) Ècentrale classe 2001, è un nuovo giocatore dell’. Nato a Firenze, passato per il Settore Giovanile della Fiorentina e dell’Empoli,ha giocato la scorsa stagione con il Pisa totalizzando 3 presenze in Cadetteria ed una in Coppa Italia. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.