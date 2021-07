Tom Clancy’s XDefiant: dettagli su cross-play e modalità (Di martedì 20 luglio 2021) A poche ore dall’annuncio ufficiale, Ubisoft ha svelato alcuni dettagli in merito al cross-play e alle modalità di Tom Clancy’s XDefiant Dopo numerose voci di corridoio che hanno invaso il web in tempi recenti, alle fine Ubisoft si è decisa ad alzare il sipario sul suo rumoreggiato FPS free to play, Tom Clancy’s XDefiant, che è stato ufficialmente annunciato nella serata di ieri. Sviluppato dai ragazzi di Ubisoft San Francisco, la premessa di gioco vede quattro distinte fazioni, note come Defiants, intente a combattere tra loro per il ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 luglio 2021) A poche ore dall’annuncio ufficiale, Ubisoft ha svelato alcuniin merito ale alledi TomDopo numerose voci di corridoio che hanno invaso il web in tempi recenti, alle fine Ubisoft si è decisa ad alzare il sipario sul suo rumoreggiato FPS free to, Tom, che è stato ufficialmente annunciato nella serata di ieri. Sviluppato dai ragazzi di Ubisoft San Francisco, la premessa di gioco vede quattro distinte fazioni, note come Defiants, intente a combattere tra loro per il ...

Advertising

GaminghwIT : Tom Clancy's XDefiant: Ubisoft presenta il nuovo free to play - Console_Tribe : Tom Clancy’s XDefiant, Ubisoft annuncia il nuovo arena shooter free-to-play - - gigibeltrame : Tom Clancy's XDefiant è il nuovo free to play di Ubisoft per console e PC #digilosofia - HDblog : Tom Clancy's XDefiant è il nuovo free to play di Ubisoft per console e PC - codnewsitalia : UBISOFT SFIDA CALL OF DUTY - TRAILER ITALIANO NUOVO TOM CLANCY’S XDEFIANT - FREE TO PLAY #TomClancysXDefiant… -