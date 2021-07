Lazio macchina da gol, Hysaj segna e nasce l’hastag in sua difesa, polemiche finite ? (Di martedì 20 luglio 2021) Per il secondo impegno della stagione la Lazio ha affrontato in amichevole il Fiori Barp Mass in gol Hysaj che punta a spegnere le polemiche. Scontro Hysaj tifosi Lazio, cosa era successo? Dopo il suo arrivo alla Lazio il difensore Albanese si era sottoposto al rito dello spogliatoio biancoceleste, cantare una canzone. Hysaj però si è esibito cantando “Bella ciao“, storica canzone del movimento antifascista. Il video pubblicato sui social dai compagni del calciatore è subito arrivato agli occhi degli ultras laziali da sempre fascisti. Da li sono partiti gli insulti ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 luglio 2021) Per il secondo impegno della stagione laha affrontato in amichevole il Fiori Barp Mass in golche punta a spegnere le. Scontrotifosi, cosa era successo? Dopo il suo arrivo allail difensore Albanese si era sottoposto al rito dello spogliatoio biancoceleste, cantare una canzone.però si è esibito cantando “Bella ciao“, storica canzone del movimento antifascista. Il video pubblicato sui social dai compagni del calciatore è subito arrivato agli occhi degli ultras laziali da sempre fascisti. Da li sono partiti gli insulti ...

