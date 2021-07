Lautaro Martinez: “E’ stato un anno incredibile con due titoli molto speciali” (Di martedì 20 luglio 2021) Ospite del Club Atletico Liniers, la squadra che lo ha lanciato, Lautaro Martinez ha parlato così dell’anno appena trascorso in cui ha vinto lo scudetto con l’Inter e la Copa America con l’albiceleste: “È sempre bello tornare in città, tornare in questo club. Mi è capitato di vivere un anno incredibile, con due titoli, di cui uno molto speciale con l’Argentina perché lo aspettavamo da tanto tempo. Sono felice di tornare qui, come dico sempre è bello rivedere questo club e dargli una mano a crescere. Sono orgoglioso di vedere come va avanti la storia di questa società, come ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Ospite del Club Atletico Liniers, la squadra che lo ha lanciato,ha parlato così dell’appena trascorso in cui ha vinto lo scudetto con l’Inter e la Copa America con l’albiceleste: “È sempre bello tornare in città, tornare in questo club. Mi è capitato di vivere un, con due, di cui unospeciale con l’Argentina perché lo aspettavamo da tanto tempo. Sono felice di tornare qui, come dico sempre è bello rivedere questo club e dargli una mano a crescere. Sono orgoglioso di vedere come va avanti la storia di questa società, come ...

