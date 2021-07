Giannessi-Gasquet in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Umago 2021

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Alessandrodovrà vedersela con Richard, in occasione del secondo turno dell’Atp 250 di. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, il ligure ha sconfitto Jiri Vesely all’esordio, garantendosi la possibilità di giocarsi un posto per i quarti di finale contro l’esperto francese; sfida complessa per, il quale dovrà tentare di neutralizzare il rovescio usualmente letale di. L’azzurro ha dimostraro di sapersi esaltare sul rosso e dunque nessun risultato gli è precluso. Il match andrà in scena mercoledì 21 luglio, sul Campo 2, non prima ...

Vittoria anche per, passato dalle qualificazioni: 7 - 6 7 - 5 al ceco Vezely. Nel prossimo turno ci sarà la complicata sfida contro Richard, testa di serie numero 4 del tabellone. ...Nel secondo parziale le palle break sono di più, ma le uniche sfruttate portano ad uno scambio di strappi tra settimo ed ottavo game. Quando tutto sembra suggerire un nuovo tie break, ecco che proprio ...Alessandro Giannessi dovrà vedersela con Richard Gasquet, in occasione del secondo turno dell'Atp 250 di Umago 2021. Come e quando seguire il match in diretta tv e in streaming ...Si è da poco conclusa una giornata decisamente positiva per gli italiani all'ATP di Umago. I tre azzurri scesi in campo sono riusciti brillantemente a superare il primo turno accedendo agli ottavi del ...