Focolaio in un centro estivo al Sestriere, 15 bambini positivi: 'Isolati in una bolla' (Di martedì 20 luglio 2021) tra bambini in un centro estivo al . Quindici giovanissimi, tra gli 11 e 15 anni, ospiti dell'ex villaggio olimpico di Sestriere, sono risultati positivi al . È un vero e proprio Focolaio quello ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) train unal . Quindici giovanissimi, tra gli 11 e 15 anni, ospiti dell'ex villaggio olimpico di, sono risultatial . È un vero e proprioquello ...

Advertising

repubblica : Sestriere, focolaio Covid al centro estivo: contagiati quindici ragazzini tra gli 11 e i 15 anni - Marilenapas : RT @repubblica: Sestriere, focolaio Covid al centro estivo: contagiati quindici ragazzini tra gli 11 e i 15 anni - CorriereTorino : Sestriere, focolaio Covid al centro estivo: quindici ragazzi tra 11 e 15 anni positivi - Loredanataberl1 : RT @ilmessaggeroit: Sestriere, focolaio in un centro estivo: 15 bambini positivi «isolati in una bolla» - iolanda_pitti : RT @ilmessaggeroit: Sestriere, focolaio in un centro estivo: 15 bambini positivi «isolati in una bolla» -