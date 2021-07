Cagliari, Cragno: “Farò di tutto per tornare in Nazionale” (Di martedì 20 luglio 2021) “Certo, mi è dispiaciuto non essere stato convocato per gli Europei, tutti avrebbero voluto partecipare ad una competizione del genere. Purtroppo c’erano tanti buoni portieri, uno doveva rimanere a casa, fa parte del gioco. A settembre ci sarà una nuova convocazione, Farò di tutto per meritarmi la chiamata“. Così Alessio Cragno, che dal ritiro del Cagliari parla non solo delle proprie aspirazioni personali ma anche a livello di club, dopo la travagliata stagione passata: “Quello che abbiamo vissuto l’anno scorso ha contribuito a rendere il gruppo più forte: può darci una grossa mano nella prossima stagione”. I sardi hanno ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) “Certo, mi è dispiaciuto non essere stato convocato per gli Europei, tutti avrebbero voluto partecipare ad una competizione del genere. Purtroppo c’erano tanti buoni portieri, uno doveva rimanere a casa, fa parte del gioco. A settembre ci sarà una nuova convocazione,diper meritarmi la chiamata“. Così Alessio, che dal ritiro delparla non solo delle proprie aspirazioni personali ma anche a livello di club, dopo la travagliata stagione passata: “Quello che abbiamo vissuto l’anno scorso ha contribuito a rendere il gruppo più forte: può darci una grossa mano nella prossima stagione”. I sardi hanno ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Cragno, spero di meritare una nuova chiamata in azzurro Portiere Cagliari, obiettivo è quello di dare sempre il massimo - RaiSport : #Calcio Il portiere del #Cagliari Alessio #Cragno spera in una futura convocazione in #Nazionale Leggi la notizi… - sportface2016 : #Cagliari, #Cragno: 'Farò di tutto per tornare in #Nazionale' - marinabeccuti : Cagliari, Cragno: 'Nessuna offerta. Contento di essere rimasto' - Torinogranatait : Cagliari, Cragno: 'Nessuna offerta. Contento di essere rimasto' -